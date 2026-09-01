MotorK, Federico Lozano nominato Group CFO

(Teleborsa) - MotorK , gruppo quotato ad Amsterdam e specializzato in soluzioni SaaS per il retail automotive, ha nominato Federico Lozano, già Head of FP&A, come nuovo Group CFO. Succede a Zoltán Gelencsér, nominato CEO ad interim del Gruppo lo scorso giugno.



Lozano è stato promosso da Head of FP&A, ruolo che ricopriva dal 2025. È entrato in MotorK all'inizio del 2023 provenendo da MercadoLibre , il più grande gruppo di e-commerce e fintech dell'America Latina, dove si è concentrato sulla pianificazione finanziaria per le attività di pagamenti online e insurtech.



"Sono entusiasta di aver creato un team di talenti in ambito finanziario che ci permette di nominare un successore interno - ha detto il CEO - Federico ha dimostrato grande talento e impegno, che gli hanno permesso di fare una rapida ascesa professionale dal 2024, anno in cui ho iniziato a lavorare con lui. Combina costantemente rigore analitico e un approccio collaborativo orientato alla ricerca di soluzioni, e la funzione Finanza che ha contribuito a costruire ci offre una solida base per la prossima fase".



"Il mio obiettivo sarà quello di perseguire una crescita disciplinata e redditizia nei nostri mercati europei, supportando il team esecutivo con il rigore finanziario alla base delle nostre decisioni e lavorando a stretto contatto con Zoltán e il team dirigenziale per realizzare la prossima fase della strategia", ha detto Lozano.



(Foto: Carrie Allen www.carrieallen.com on Unsplash)

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