New York: scambi al rialzo per Dollar General

(Teleborsa) - Avanza il distributore di prodotti di consumo di massa , che guadagna bene, con una variazione del 3,52%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Dollar General rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di Dollar General è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 133,2 USD, mentre il primo supporto è stimato a 127,7. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 138,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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