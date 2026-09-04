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Amsterdam: brillante l'andamento di ArcelorMittal

Migliori e peggiori, In breve
Amsterdam: brillante l'andamento di ArcelorMittal
Avanza il produttore di acciaio, che guadagna bene, con una variazione del 2,19%.
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