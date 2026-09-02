Amsterdam: rosso per ArcelorMittal
(Teleborsa) - Pressione sul produttore di acciaio, che tratta con una perdita del 2,01%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ArcelorMittal più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di ArcelorMittal. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, ArcelorMittal evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 63,27 Euro. Primo supporto a 61,85. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 61,23.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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