Milano 12:31
52.787 +0,13%
Nasdaq 25-ago
29.209 0,00%
Dow Jones 25-ago
53.577 +0,30%
Londra 12:31
10.874 -0,11%
Francoforte 12:31
26.304 +0,15%

Amsterdam: brillante l'andamento di ArcelorMittal

Migliori e peggiori, In breve
Amsterdam: brillante l'andamento di ArcelorMittal
Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di acciaio, con una variazione percentuale dell'1,98%.
Condividi
```