Analisi Tecnica: EUR/USD dell'1/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 settembre
Discesa moderata per il cross Euro / Dollaro USA, che chiude la giornata dell'1 settembre con una variazione percentuale negativa dello 0,22% rispetto alla seduta precedente.
Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 1,1651 a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 1,156 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 1,1651.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)