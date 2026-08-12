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Analisi Tecnica: EUR/USD dell'11/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD dell'11/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 agosto

Appiattita la performance del cross Euro / Dollaro USA, che porta a casa un trascurabile -0,02%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 1,1557, con il supporto più immediato individuato in area 1,1533. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 1,1525.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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