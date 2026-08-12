Milano 17:35
53.699 -0,01%
Nasdaq 20:44
29.814 +0,98%
Dow Jones 20:44
53.857 +0,12%
Londra 17:35
10.833 -0,10%
Francoforte 17:35
26.331 -0,23%

Borsa: Seduta poco mossa per Milano, in crescita dello 0,36%

Il FTSE MIB inizia le contrattazioni a 53.900,27 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta poco mossa per Milano, in crescita dello 0,36%
Modesto guadagno per il principale indice della Borsa di Milano, in progresso dello 0,36%, che esordisce a 53.900,27 punti.
Condividi
```