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Eurozona: performance negativa per l'EURO STOXX Media

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Eurozona: performance negativa per l'EURO STOXX Media
Vendite diffuse sull'indice del settore Media europeo, che continua la giornata a 261,7 punti.
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