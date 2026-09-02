Impresoft (Clessidra PE) cede 4ward a Lodestar (Renaissance Partners)

(Teleborsa) - Impresoft, gruppo italiano attivo nel mercato del software per le imprese e della consulenza tecnologica (controllato da Clessidra Private Equity), e Lodestar, gruppo italiano focalizzato sull'ecosistema Microsoft che supporta le organizzazioni nei percorsi di trasformazione digitale (controllato da Renaissance Partners), hanno raggiunto un accordo per il passaggio di 4ward - società specializzata in infrastruttura AI e cybersecurity - da Impresoft al Gruppo Lodestar.



L'integrazione consentirà a Lodestar di combinare competenze, esperienza progettuale e capacità di servizio negli ambiti Cloud, Cybersecurity, Digital Workplace, Artificial Intelligence e Managed Services. La cessione di 4ward si inserisce nel percorso di evoluzione strategica di Impresoft e risponde all'obiettivo di concentrare ulteriormente risorse, competenze e investimenti sulle aree considerate prioritarie per la crescita del Gruppo: software proprietario, consulenza per la trasformazione digitale, soluzioni e servizi basati sull'Intelligenza Artificiale ad alto valore aggiunto.



4ward è oggi tra le realtà di riferimento in Italia nell'ecosistema Microsoft e ha raggiunto un fatturato di circa 45 milioni di euro, di natura principalmente ricorrente. Con il suo ingresso in Lodestar il gruppo arriverà ad un fatturato di più di 130 milioni di euro.



"Il percorso fatto in questi anni all'interno del Gruppo Impresoft, grazie anche al supporto di Clessidra, ci ha permesso di costruire basi solide su cui oggi vogliamo continuare a crescere - ha detto Daniele Grandini, CEO di 4ward - Siamo orgogliosi di entrare a far parte di Lodestar: la complementarità delle nostre competenze e la condivisione della stessa visione ci danno la possibilità di rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento sul mercato Microsoft e di avviare per 4ward, e per tutto il nostro team, una nuova e ambiziosa fase di crescita".

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