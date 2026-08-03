Clessidra Capital Partners Green Harvest acquisisce il 70% di Errebi Technology

(Teleborsa) - Clessidra Private Equity SGR ha annunciato l'acquisizione, tramite il fondo Clessidra Capital Partners Green Harvest, del 70% del capitale di Errebi Technology, azienda italiana specializzata nella progettazione, produzione e commercializzazione di stampi e cilindri di precisione per l'industria alimentare e del pet food. L'imprenditore Massimiliano Paglione mantiene una partecipazione del 30%, reinvestendo al fianco di Clessidra.



Fondata a Badia Polesine (RO) nel 1976, Errebi Technology realizza un fatturato di circa 15 milioni di euro, di cui oltre il 75% generato all'estero, servendo i principali produttori internazionali del settore alimentare grazie a un know-how distintivo nella progettazione di soluzioni custom ad alta precisione. L'operazione si inserisce nella strategia del fondo Green Harvest, dedicato alle PMI italiane dell'agrifood.



"Con l'acquisizione di Errebi Technology rafforziamo la strategia di Green Harvest lungo l'intera filiera dell'agrifood, includendo anche gli attori tecnologici che abilitano l'eccellenza produttiva del settore", ha dichiarato Andrea Ottaviano, CEO di Clessidra Private Equity SGR. Emanuele Cuccio, Managing Director che ha guidato l'operazione, ha aggiunto: "Con il nostro ingresso intendiamo accelerare la crescita di Errebi, anche per linee esterne, attraverso il rafforzamento della capacità produttiva, l'ampliamento dell'offerta tecnologica e l'ulteriore sviluppo internazionale."



"Vedere Errebi entrare nel portafoglio di un investitore come Clessidra è per me una grande soddisfazione", ha commentato Massimiliano Paglione. "Ho scelto di reinvestire perché condivido la visione di crescita e sono certo che questo nuovo capitolo saprà valorizzare al meglio il lavoro fatto finora."



L'operazione è stata finanziata da un pool di banche composto da Banca Ifis (anche in qualità di Banca Agente), Cassa Centrale Banca e Banca Prealpi SanBiagio.

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