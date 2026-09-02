Pearson sottotono a Londra dopo downgrade a "neutral" da parte di Citi

(Teleborsa) - Le azioni Pearson cedono oltre il 2% a Londra dopo che Citigroup ne ha tagliato la raccomandazione da buy a neutral, alzandone invece il target price da 1.300 a 1.345 pence.



La banca d'affari ha ridotto leggermente la propria previsione di crescita organica dell'azienda per il 2026 dal 4,8 al 4,7%, e abbassato dell'1% la stima sull'EBIT rettificato e sull'utile per azione dell'esercizio, quest'ultimo atteso ora a 70,6 pence, in calo da 71,5 pence, in scia alla revisione al ribasso delle attese sull'English Language Learning e ai margini più deboli per quanto riguarda Assessment & Qualifications.



Guardando al medio termine, gli analisti si attendono margini in miglioramento, mediamente, di 40 punti base all'anno.







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