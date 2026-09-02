Male PG&E sul mercato azionario di New York

(Teleborsa) - Pressione sul distributore di energia elettrica , che perde terreno, mostrando una discesa dell'8,75%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di PG&E , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico di PG&E suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 12,52 USD con tetto rappresentato dall'area 13,36. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 12,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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