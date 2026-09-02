MPS, Presidente Provincia: chiederemo di essere auditi in Commissione parlamentare banche

(Teleborsa) - "L'identità, il valore direzionale e la testa operativa della banca devono rimanere qui. Rifiuteremo con la massima fermezza qualsiasi tentazione di smembramento, di "spezzatino" asset per asset, o di riduzione della sede di Siena a una mera facciata priva di reali poteri decisionali". Lo ha detto la Presidente della Provincia di Siena, Agnese Carletti, intervenendo questa mattina alla seduta straordinaria monotematica del Consiglio comunale di Siena su Banca Monte dei Paschi di Siena.



"La difesa della banca non significa mantenere tutto fermo, né tanto meno fare un'operazione nostalgia - ha aggiunto - Guardiamo al futuro di Monte dei Paschi di Siena e alle evoluzioni del sistema bancario con consapevolezza, ma ci sono punti fermi rispetto ai quali non possiamo in alcun modo arretrare. Il Monte dei Paschi non è soltanto un asset finanziario al centro delle logiche del risiko bancario, ma è parte integrante della storia, dell'economia e dell'identità della nostra comunità. Qualsiasi evoluzione strategica o alleanza futura dovrà passare da garanzie chiare ed esplicite".



Carletti intende "chiedere, come istituzioni, di essere auditi in Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo al Senato per rappresentare le istanze del territorio con il rigore, la compattezza e la fermezza che il nostro ruolo istituzionale ci impone".

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