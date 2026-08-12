Consob, Guido Stazi si insedia alla Presidenza

(Teleborsa) - Guido Stazi si è insediato mercoledì alla Presidenza della Consob. Il passaggio delle consegne tra il Presidente vicario, Chiara Mosca, e il Presidente entrante è avvenuto nel corso di una riunione di Commissione, tenutasi stamattina a Roma. Lo rende noto la stessa Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.



La Commissione torna così ad operare nella sua composizione completa di cinque membri: oltre al neo-Presidente Stazi, ne fanno parte i Commissari Chiara Mosca, che in quanto componente del Collegio con la maggiore anzianità di Istituto ha svolto dal 9 marzo scorso le funzioni di Presidente vicario, Carlo Comporti, Gabriella Alemanno e Federico Cornelli.

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