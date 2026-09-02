New York: Datadog in forte calo
(Teleborsa) - Retrocede molto il fornitore di servizi di monitoraggio di server o database, che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,24%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di Datadog rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico di Datadog suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 209,3 USD con tetto rappresentato dall'area 217,3. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 206,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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