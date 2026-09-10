Indicazioni rialziste per Datadog
(Teleborsa) - Chiusura del 9 settembre
Seduta decisamente positiva per il fornitore di servizi di monitoraggio di server o database, parte del Nasdaq 100, che ha terminato in rialzo del 7,11%.
Operatività odierna:
Su questi prezzi fissati a 225,2 USD, Datadog è molto appetibile con stop loss impostato a quota 216,2 Dollari USA e con una concreta possibilità di realizzare un capital gain nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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