Indicazioni rialziste per Datadog

(Teleborsa) - Chiusura del 9 settembre

Seduta decisamente positiva per il fornitore di servizi di monitoraggio di server o database , parte del Nasdaq 100 , che ha terminato in rialzo del 7,11%.





Operatività odierna:

Su questi prezzi fissati a 225,2 USD, Datadog è molto appetibile con stop loss impostato a quota 216,2 Dollari USA e con una concreta possibilità di realizzare un capital gain nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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