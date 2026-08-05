Milano 17:35
53.447 -0,18%
Nasdaq 20:27
29.651 -0,28%
Dow Jones 20:27
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Londra 17:35
10.888 +0,08%
Francoforte 17:35
26.126 -0,29%

Davita in discesa a New York

Migliori e peggiori, In breve
Davita in discesa a New York
Retrocede molto Davita, che esibisce una variazione percentuale negativa del 16,58%.
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