New York: scatto rialzista per Trade Desk

(Teleborsa) - Rialzo per la società che offre una piattaforma per acquistare e gestire campagne pubblicitarie , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,37%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Trade Desk rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di medio periodo di Trade Desk ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 14,73 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 15,64, mentre il primo supporto è stimato a 13,82.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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