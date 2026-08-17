New York: in perdita Trade Desk

(Teleborsa) - Ribasso per la società che offre una piattaforma per acquistare e gestire campagne pubblicitarie , che tratta in perdita del 4,29% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Trade Desk , che fa peggio del mercato di riferimento.





Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte da Trade Desk restano ancora lette in chiave negativa. Qualche segnale di miglioramento emerge invece per l'impostazione di breve periodo, letto attraverso gli indicatori più veloci che evidenziano una diminuzione della velocità di discesa. Possibile a questo punto un rallentamento della discesa in avvicinamento a 13,37 USD. La resistenza più immediata è stimata a 13,84. Le attese sono per una fase di reazione intermedia tesa a riposizionare il quadro tecnico su valori più equilibrati e target a 14,31, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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