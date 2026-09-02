New York: su di giri Dell Technologies

(Teleborsa) - Rialzo per la holding leader mondiale nella fornitura di hardware, software e servizi , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 7,30%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che Dell Technologies mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1%, rispetto a -0,27% dell' indice del basket statunitense ).





Analizzando lo scenario di Dell Technologies si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 443,7 USD. Prima resistenza a 476,1. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 431,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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