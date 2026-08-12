New York: Uber Technologies si muove verso il basso

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la piattaforma che mette in contatto viaggiatori e autisti, persone in cerca di cibo e ristoranti , che esibisce una perdita secca del 4,39% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Uber Technologies rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di breve periodo di Uber Technologies sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 77,47 USD. Possibile una discesa fino al bottom 73,79. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 81,15.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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