Parigi: calo per Renault

(Teleborsa) - Pressione sulla casa automobilistica francese , che tratta con una perdita del 2,09%.



Il confronto del titolo con il CAC40 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Renault rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di breve periodo di Renault mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 29,51 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 28,85. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 30,17.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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