Parigi: balza in avanti Renault

(Teleborsa) - Seduta positiva per la casa automobilistica francese , che avanza bene del 2,11%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Renault più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 29,67 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 29,09. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 28,71.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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