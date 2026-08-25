Parigi: andamento negativo per Renault

(Teleborsa) - Composto ribasso per la casa automobilistica francese , in flessione del 2,37% sui valori precedenti.



L'andamento di Renault nella settimana, rispetto al CAC40 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Renault . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 28,25 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 27,3. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 26,96.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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