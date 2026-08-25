Parigi: andamento negativo per Renault
(Teleborsa) - Composto ribasso per la casa automobilistica francese, in flessione del 2,37% sui valori precedenti.
L'andamento di Renault nella settimana, rispetto al CAC40, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Renault. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 28,25 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 27,3. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 26,96.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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