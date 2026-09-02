SILVER dell'1/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 settembre
Giornata da dimenticare per il metallo prezioso, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 3,44% sui valori precedenti.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'argento. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 67,6, con il supporto più immediato individuato in area 62,59. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 60,92.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)