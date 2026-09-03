Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 2/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 settembre

Giornata fiacca per il principale indice della Borsa di Milano, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,24%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 51.517. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 52.341. Il peggioramento del FTSE MIB è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 51.243.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)