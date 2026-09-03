Milano 10:42
52.044 +0,49%
Nasdaq 2-set
29.143 0,00%
Dow Jones 2-set
53.062 +0,56%
Londra 10:42
10.773 +0,15%
Francoforte 10:42
25.931 +0,36%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 2/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 2/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 2 settembre

Giornata fiacca per il principale indice della Borsa di Milano, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,24%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 51.517. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 52.341. Il peggioramento del FTSE MIB è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 51.243.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```