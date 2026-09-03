Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 2/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 settembre
Piccolo spunto rialzista per il Nasdaq Composite, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,45%.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del Nasdaq Composite. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 26.472,9, con il supporto più immediato individuato in area 26.031,3. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 25.844,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)