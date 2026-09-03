Milano 10:43
52.022 +0,44%
Nasdaq 2-set
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Dow Jones 2-set
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Londra 10:43
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Francoforte 10:43
25.928 +0,34%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 2/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 2/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 2 settembre

Piccolo spunto rialzista per il Nasdaq Composite, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,45%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del Nasdaq Composite. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 26.472,9, con il supporto più immediato individuato in area 26.031,3. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 25.844,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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