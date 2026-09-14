Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite dell'11/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 settembre
Seduta positiva per il Nasdaq Composite, che avanza bene e porta a casa un +0,96%.
Lo status tecnico del Nasdaq Composite è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 26.532,8, mentre il primo supporto è stimato a 26.107,5. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 26.958.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)