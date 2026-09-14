Milano 11-set
52.512 0,00%
Nasdaq 11-set
29.368 +0,91%
Dow Jones 11-set
52.573 +0,98%
Londra 11-set
10.650 0,00%
Francoforte 11-set
25.569 0,00%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite dell'11/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite dell'11/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 settembre

Seduta positiva per il Nasdaq Composite, che avanza bene e porta a casa un +0,96%.

Lo status tecnico del Nasdaq Composite è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 26.532,8, mentre il primo supporto è stimato a 26.107,5. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 26.958.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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