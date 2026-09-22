Milano 17:35
52.096 -0,53%
Nasdaq 22:00
30.732 +0,82%
Dow Jones 22:04
51.864 -0,36%
Londra 17:35
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Francoforte 17:35
25.579 +0,02%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 21/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 21/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 21 settembre

Seduta decisamente positiva per il Nasdaq Composite, che ha terminato in rialzo del 2,26%.

L'esame di breve periodo del Nasdaq Composite classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 27.503,3 e primo supporto individuato a 26.359,6. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 28.647.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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