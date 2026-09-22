Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 21/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 21 settembre
Seduta decisamente positiva per il Nasdaq Composite, che ha terminato in rialzo del 2,26%.
L'esame di breve periodo del Nasdaq Composite classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 27.503,3 e primo supporto individuato a 26.359,6. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 28.647.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)