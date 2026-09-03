Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 2/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 settembre
Sostanzialmente invariata la seduta per il Light Sweet Crude Oil, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Tecnicamente, il greggio WTI è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 93,14, mentre il supporto più immediato si intravede a 85,86. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 100,41.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)