Milano 10:43
52.022 +0,44%
Nasdaq 2-set
29.143 0,00%
Dow Jones 2-set
53.062 +0,56%
Londra 10:43
10.770 +0,13%
Francoforte 10:43
25.928 +0,34%

Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 2/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 2/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 2 settembre

Sostanzialmente invariata la seduta per il Light Sweet Crude Oil, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Tecnicamente, il greggio WTI è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 93,14, mentre il supporto più immediato si intravede a 85,86. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 100,41.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```