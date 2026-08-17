Avvio contrastato per Wall Street, tiene il Nasdaq
(Teleborsa) - Avvio contrastato per Wall Street dove permane lo slancio del settore tech sostenuto dalle solide previsioni sui ricavi di Anthropic, prossima allo sbarco in borsa. Gli investitori soppesano le prospettive di un numero minore di rialzi dei tassi da parte della Federal Reserve sullo sfondo delle tensioni in Medio Oriente. Nel frattempo gli investitori si concentreranno in settimana su una nuova tornata di trimestrali a stelle e strisce con i conti dei colossi del retail, come Walmart, Target e Lowe's.
Sulle prime rilevazioni, debole il listino USA, che scambia con un calo dello 0,30% sul Dow Jones, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l'S&P-500 (New York), che si posiziona a 7.777 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In frazionale progresso il Nasdaq 100 (+0,22%); sui livelli della vigilia l'S&P 100 (-0,15%).
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