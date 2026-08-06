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Borsa: Chiusura in rosso per il Dow Jones, in calo dello 0,85%

Il Dow Jones archivia la giornata a 53.885,16 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura in rosso per il Dow Jones, in calo dello 0,85%
Ribasso per l'indice dei colossi di Wall Street, in flessione dello 0,85%, termina le contrattazioni a 53.885,16 punti.
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