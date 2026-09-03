Francoforte: in acquisto Teamviewer
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per Teamviewer, che mostra una salita bruciante del 3,85% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che Teamviewer mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,86%, rispetto a -1,5% del MDAX).
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Teamviewer, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 7,083 Euro. Primo supporto visto a 6,863. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 6,722.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```