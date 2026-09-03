Francoforte: scambi in positivo per United Internet

(Teleborsa) - Avanza United Internet , che guadagna bene, con una variazione del 2,13%.



Il confronto del titolo con il MDAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di United Internet rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di breve periodo di United Internet mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 28,01 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 27,41. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 28,61.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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