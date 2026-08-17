Francoforte: performance negativa per United Internet

(Teleborsa) - Composto ribasso per United Internet , in flessione dell'1,96% sui valori precedenti.



Il movimento di United Internet , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del MDAX , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Lo status tecnico di breve periodo di United Internet mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 24,38 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 23,86. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 24,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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