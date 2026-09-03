Milano 10:49
52.004 +0,41%
Nasdaq 2-set
29.143 0,00%
Dow Jones 2-set
53.062 +0,56%
Londra 10:49
10.767 +0,10%
Francoforte 10:49
25.915 +0,29%

Francoforte: scambi in positivo per Auto1

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: scambi in positivo per Auto1
Avanza Auto1, che guadagna bene, con una variazione del 3,24%.
Condividi
```