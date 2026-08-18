Milano 15:11
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Nasdaq 17-ago
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Dow Jones 17-ago
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Londra 15:11
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Francoforte 15:11
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Francoforte: brillante l'andamento di United Internet

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: brillante l'andamento di United Internet
Seduta vivace oggi per United Internet, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,25%.
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