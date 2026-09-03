Indicazioni rialziste per Heineken
(Teleborsa) - Chiusura del 2 settembre
Risultato positivo per il produttore di birra olandese, parte dell'AEX, che lievita dello 0,44%.
Operatività odierna:
Il quadro tecnico di Heineken suscita un interesse tra gli investitori pronti all'acquisto ai prezzi attuali pari a 72,94 Euro, con stop loss stimato in area 69,37 Euro, creando così l'opportunità di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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