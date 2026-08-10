Milano 10-ago
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Nasdaq 10-ago
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Dow Jones 10-ago
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Londra 10-ago
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Indicazioni rialziste per Experian

Finanza
Indicazioni rialziste per Experian
(Teleborsa) - Chiusura del 7 agosto
Seduta decisamente positiva per la società attiva nei servizi di informazione per prevenire le frodi, parte del FTSE 100, che ha terminato in rialzo del 2,37%.


Operatività odierna:
Operativamente, l'azione si presta ad essere comprata al valore attuale visto a 28,97 sterline, con stop loss stimato ad un prezzo di 27,82 pounds, con eventualità di guadagno in tempi brevi.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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