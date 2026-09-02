Wall Street in rialzo trainata da Nvidia

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sul Dow Jones un rialzo dello 0,42%, spezzando la serie negativa iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, l' S&P-500 fa un piccolo salto in avanti dello 0,48%, portandosi a 7.668 punti.



A sostenere i mercati la performance di Nvidia dopo che Bloomberg ha riportato che il colosso dei chip per l'intelligenza artificiale è in trattative avanzate per acquisire Hugging Face, la principale piattaforma open-source di IA, in un'operazione del valore di circa 14 miliardi di dollari.



Senza direzione il Nasdaq 100 (+0,13%); in moderato rialzo l' S&P 100 (+0,69%).



In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti telecomunicazioni (+1,52%), materiali (+1,46%) e sanitario (+0,81%).



Al top tra i giganti di Wall Street, Nvidia (+4,21%), Walt Disney (+2,21%), Boeing (+2,02%) e Visa (+1,69%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Salesforce , che continua la seduta con -1,42%.



Deludente Honeywell International , che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.



Fiacca Microsoft , che mostra un piccolo decremento dell'1,24%.



Discesa modesta per Cisco Systems , che cede un piccolo -0,99%.



Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Alnylam Pharmaceuticals (+8,24%), Charter Communications (+7,48%), Nvidia (+4,21%) e Paypal (+3,28%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Palo Alto Networks , che ottiene -9,88%.



In perdita Palantir Technologies , che scende del 6,39%.



Pesante Fortinet , che segna una discesa di ben -5,63 punti percentuali.



Seduta negativa per Datadog , che scende del 5,49%.

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