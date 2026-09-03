Orientamento rialzista per ConvaTec Group

(Teleborsa) - Chiusura del 2 settembre

Prepotente rialzo per la società di prodotti e tecnologie medicali , parte del FTSE 100 , che archivia la sessione con una salita bruciante dell'1,65% sui valori precedenti.





Operatività odierna:

A livello operativo, si evidenzia l'appeal degli investitori su ConvaTec Group disposti all'acquisto ai prezzi correnti pari a 2,336 sterline, con stop loss stimato a quota 2,214 pounds. Ciò favorisce una circostanza di profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

Condividi

```