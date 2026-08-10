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Orientamento rialzista per Estee Lauder

Finanza
Orientamento rialzista per Estee Lauder
(Teleborsa) - Chiusura del 7 agosto
Prepotente rialzo per la società leader nei trattamenti anti-age, parte dell'S&P-500, che archivia la sessione con una salita bruciante del 3,35% sui valori precedenti.


Operatività odierna:
Operativamente, l'azione si presta ad essere comprata al valore attuale visto a 88,35 USD, con stop loss stimato ad un prezzo di 239,3 Dollari USA, con eventualità di guadagno in tempi brevi.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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