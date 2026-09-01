Londra: scambi al rialzo per ConvaTec Group

(Teleborsa) - Scambia in profit la società di prodotti e tecnologie medicali , che lievita dell'1,85%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di ConvaTec Group evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso ConvaTec Group rispetto all'indice.





La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 2,338 sterline. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 2,286. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 2,254.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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