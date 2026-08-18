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The Italian Sea Group, esiti positivi dall'autovalutazione degli organi societari

Finanza
The Italian Sea Group, esiti positivi dall'autovalutazione degli organi societari
(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di The Italian Sea Group ha preso atto degli esiti positivi del processo di autovalutazione del CdA stesso e dei suoi comitati, relativo al funzionamento, alla dimensione e alla composizione degli stessi, e del collegio sindacale.

Inoltre, ha preso atto dell'approvazione da parte dell'organo di controllo dell'"Orientamento del Collegio Sindacale uscente agli azionisti
sui profili professionali e sulle competenze del nuovo Collegio", redatto ai sensi delle Norme di comportamento CNDCEC.
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