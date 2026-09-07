Orientamento rialzista per Accor
(Teleborsa) - Chiusura del 4 settembre
Prepotente rialzo per il Gruppo di servizi francese, parte del CAC40, che archivia la sessione con una salita bruciante del 2,47% sui valori precedenti.
Operatività odierna:
Sotto il profilo operativo, l'azione vanta un segnale di acquisto ai valori attuali individuati a 46,9 Euro, con stop loss individuato a livello 43,94 Euro, mostrando opportunità di guadagno da realizzare nel breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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