Parigi: andamento sostenuto per Capgemini

(Teleborsa) - Bene la società attiva nella fornitura di servizi IT , con un rialzo del 2,05%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Capgemini rispetto all'indice di riferimento.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Capgemini . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 108,1 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 105,9. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 104,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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