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Parigi: andamento rialzista per Capgemini

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: andamento rialzista per Capgemini
Apprezzabile rialzo per la società attiva nella fornitura di servizi IT, in guadagno del 2,69% sui valori precedenti.
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