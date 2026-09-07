Parigi: in calo Capgemini
(Teleborsa) - Pressione sulla società attiva nella fornitura di servizi IT, che tratta con una perdita del 2,21%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Capgemini, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Capgemini. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 105,4 Euro. Primo supporto visto a 103,4. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 102,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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