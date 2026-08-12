Parigi: scambi negativi per Capgemini

(Teleborsa) - Pressione sulla società attiva nella fornitura di servizi IT , che tratta con una perdita del 2,47%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40 , evidenzia un rallentamento del trend di Capgemini rispetto all' indice di Parigi , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico di breve periodo di Capgemini mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 108,2 Euro. Rischio di discesa fino a 105,9 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 110,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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